Moçambique: Renamo acusa Frelimo de ter sequestrado o delegado político de Nkondedzi

A Renamo acusa a Frelimo de ter sequestrado o delegado político de Nkondedzi, no distrito de Moatize, província de Tete, no centro de Moçambique. As acusações foram feitas pelo delegado político da Renamo em Tete, Evaristo Sixpence que considera que reina um clima de medo.