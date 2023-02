Moçambique

Moçambique: Ordem dos Advogados diz que falhas na TSU põe em causa estabilidade do país

Áudio 01:24

Maputo, Fevereiro 2021. AFP - ALFREDO ZUNIGA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

A Ordem dos Advogados de Moçambique alerta que as falhas na implementação da Tabela Salarial Única são uma grosseira violação dos direitos dos funcionários e agentes do Estado e podem pôr em causa a estabilidade do país.