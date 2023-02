Chuvas vão continuar com inundações em Maputo

Moçambique

Quatro mortos, milhares de pessoas desabrigadas e várias desaparecidas é o balanço ainda preliminar das chuvas que se registam nos últimos quatro dias na cidade e província de Maputo. Os dados foram avançados pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres (INGD).

A cidade de Maputo, onde se registam inundações urbanas, vai continuar a sofrer com chuvas fortes, acompanhadas de trovoada e ventos com rajadas até este domingo, 12 de Fevereiro. O mau tempo também atinge as províncias de Gaza e Inhambane.

O governo moçambicano tornou público os estragos causados pelas chuvas na cidade e província de Maputo, no sul de Moçambique.

"Temos quatro óbitos na província de Maputo. Temos 2782 casas inundadas, temos ainda outras infra-estruturas como escolas ficaram afectadas temos vias de acesso bem como unidades sanitárias igualmente afetadas", declaraou Xavier Gulele, do instituto nacional de gestão de risco de desastres.

30.000 pessoas já foram afetadas, foram abertos cinco centros de abrigo, num cenário provocado pelas chuvas dos últimos quatro dias na cidade e província de Maputo. Este temporal lembra as cheias do ano 2000, em Moçambique, recorda o autarca de Boane, Jacinto Loureiro.

"Dedicamos todos os meios para o resgate, mas ainda estão pessoas em cima das árvores, em cima das casas, temos muito apoio de organizações e de pessoas singulares que têm barcos. Ha uma perspectiva de termos um helicóptero, oxalá chegue o mais rápido possível porque a situação ainda é dramática", descreve o autarca.

No terreno decorrem ações de resgate, mas muitas são ainda as pessoas sitiadas e que lançam o grito de socorro. Estas são chuvas habituais durante a época chuvosa, mas juntam-se descargas proveninentes da África do Sul e de Eswatini, onde também chove desde o início da semana.

