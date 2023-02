Moçambique

6 mortos e mais de 36 mil pessoas afectadas pelas cheias no sul de Moçambique

Áudio 01:12

Populares e veículos passam por uma área inundada após chuvas desde 07 de Fevereiro em Maputo, Moçambique, 10 de Fevereiro de 2023. © LUÍSA NHANTUMBO/LUSA

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Subiu de 4 para 6 o número de óbitos provocados pelas chuvas que desde terça-feira causaram inundações na cidade e província de Maputo no sul do país. O desabamento de habitações e electrocução estão entre as principais causas das mortes.