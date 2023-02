PR moçambicano anuncia desbloqueamento de fundos para fazer frente às cheias

Moçambique

Populares recebem cobertores no centro de acolhimento de desalojados das cheias em Moçambique na Escola Secundária Joaquim Chissano, no município de Boane, província de Maputo, Moçambique, 14 de fevereiro de 2023.

O Presidente moçambicano anunciou ontem que o governo desbloqueia 260 milhões de Meticais, cerca de 3,8 milhões de Euros, para fazer frente às cheias que provocaram até agora 9 mortos e afectaram quase 40 mil pessoas no sul do país.

Durante uma comunicação à Nação nesta terça-feira, depois de uma reunião do Conselho de Ministros, o Presidente moçambicano informou que o governo decidiu colocar no "mecanismo existente para mitigação e gestão de riscos de desastres um total de 260 milhões de Meticais -3,8 milhões de Euros- correspondente a 80% da verba programada no Plano Económico e Social e Orçamento de Estado de 2023", o chefe de Estado indicando por outro lado que "no quadro da colaboração com o Banco Mundial, foram desembolsados 306,5 milhões de Meticais -4,4 milhões de Euros- assegurando-se assim que o Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) possa dispor de fundos para atender a situações de emergência".

Após agradecer o apoio do Banco Mundial neste contexto, Filipe Nyusi anunciou ainda o desbloqueamento de "um fundo adicional de 10 milhões de Dólares -9,3 milhões de Euros- pelo governo para responder às necessidades imediatas de reconstrução no pós-emergência".

A província e cidade de Maputo têm conhecido desde o passado dia 7 de Fevereiro chuvas torrenciais e cheias que provocaram pelo menos 9 mortos e afectaram quase 40 mil pessoas, o INGD referindo que actualmente 15 mil pessoas estão a ser acolhidas em 13 centros de acomodação.

Ainda segundo as autoridades, para além de terem sido contabilizadas 7.600 habitações inundadas, as intempéries provocaram igualmente danos em estradas, pontes, centros de saúde e em várias escolas, com milhares de crianças a serem privadas de aulas.

Refira-se por outro lado que esta quarta-feira, a Direção Nacional de Recursos Hídricos de Moçambique (DNGRH) emitiu um alerta máximo perante um risco de inundações nas próximas 78 horas na província de Gaza, igualmente no sul de Moçambique.

O alerta surge não só na sequência das cheias que se verificam na província e cidade de Maputo mas também depois de as autoridades terem observado uma subida dos níveis da água do rio Limpopo devido a descargas que estão a ser efectuadas pela vizinha África do Sul.

Desde o início em Outubro da época chuvosa, o INGD refere que o mau tempo, trovoadas, ventos fortes e incêndios já provocaram 83 mortos e afectaram mais de 63 mil pessoas.

