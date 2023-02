Transportadores moçambicanos bloquearam a fronteira com África do Sul

Moçambique / África do Sul

Transportadores rodoviários moçambicanos bloquearam ontem a circulação na fronteira da Ponta de Ouro com a África do Sul, para reclamar garantias de segurança, depois de carros com matrícula moçambicana terem sido recentemente incendiados na África do Sul. Jonas Fumo, membro da comissão de transportadores da Junta, um dos terminais de Maputo, que participou nessa acção, diz que as autoridades moçambicanas querem associar uma delegação de motoristas a discussões com as autoridades sul-africanas.

"Chegamos à fronteira, falamos com a polícia moçambicana sobre o facto de termos uma inquietação por carros que saem daqui para a África do Sul estarem a ser queimados. Queríamos que o governo nos ajudasse. Por fim, por volta das 15 ou 16 horas, prometeram-nos que hoje podíamos ir de novo, numa média de cinco, seis ou sete pessoas e que a polícia de Moçambique iria connosco para a África do Sul para irmos discutir acerca disso" começa por relatar Jonas Fumo.

Depois de as autoridades da província de Maputo darem garantias ontem de que os governos moçambicanos e sul-africano estão empenhados na procura de uma solução, os motoristas decidiram retirar as suas viaturas. Contudo, Jonas Fumo refere que os motoristas não se sentem totalmente confiantes "porque a ministra (do interior) esteve lá na semana passada a dizer que está a negociar com o ministro da África do Sul acerca disso, mas no dia seguinte queimaram um carro moçambicano. Então, não temos certeza quanto a isso."

Quanto à eventualidade de os bloqueios continuarem, Jonas Fumo refere que isso vai depender do teor das conversações entre moçambicanos e sul-africanos.

"Disseram-nos que iriam fazer aquela reunião com moçambicanos e a África do Sul. Mas se não der certo, ainda vamos continuar porque estamos cansados de sermos aterrorizados na África do Sul. Aqui de Moçambique, já queimaram uma média de 11 carros", indica o motorista.

Nestas últimas semanas, vários automóveis e veículos de transporte colectivo com matrícula moçambicana têm sido incendiados por desconhecidos na província do Kwazulu-Natal, na África do Sul, numa acção que residentes acreditam ser uma retaliação por veículos roubados no país terem supostamente sido escondidos em Moçambique.

As autoridades moçambicanas e sul-africanas analisaram na semana passada a tensão vigente na fronteira da Ponta do Ouro, mas os resultados dessa reunião não foram dados a conhecer.

Alguns transportadores moçambicanos que efectuam habitualmente a ligação entre Maputo e Durban, no sudeste da África do Sul, resolveram suspender a actividade ou passar por rotas alternativas de modo a evitar os ataques que têm ocorrido nestas últimas semanas no troço do distrito sul-africano de Umkhanyakude, no Kwazulu-Natal, vizinho da fronteira de Ponta de Ouro, em Moçambique.

