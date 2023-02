Moçambique: Balanço das chuvas em Maputo sobe para dez mortes

Moçambique

Um popular numa área inundada após chuvas desde 7 de Fevereiro em Maputo, Moçambique, 10 de Fevereiro de 2023. A chuva intensa que cai na região de Maputo desde quarta-feira já afetou cerca de 14.000 pessoas e desalojou 180 famílias, de acordo com um balanço oficial divulgado hoje pelas autoridades, que mantêm em quatro o número de óbitos.

O número de mortos e de afectados pelas chuvas que caíram nos últimos dias na cidade e província de Maputo, no sul de Moçambique, continua a subir. As autoridades contabilizam 10 óbitos e milhares de famílias a precisar de ajuda.

A Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres de Moçambique (INGD), Luísa Meque, fez o balanço das chuvas que afectaram nos últimos dias a cidade e província de Maputo, no sul do país

"Contamos, actualmente, com 43.426 pessoas afectadas durante estas enxurradas e contamos 10 óbitos", anunciou.

O governador da província de Maputo, Júlio Parruque, garante que o comportamento das bacias está em monitoria e não descarta a retirada compulsiva da população em zonas de risco de inundações.

"Ninguém deve expor-se ao risco, ao mínimo sinal de recolher, as famílias tem que colaborar. Nos casos onde for pertinente iremos até fazer a retirada compulsiva quando se justificar", declarou o governador da província de Maputo.

A Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos emitiu um alerta de risco de inundações para a província de Gaza, no fim-de-semana, devido a subida do caudal do Rio Limpopo.

