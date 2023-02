Moçambique em alerta devido ao ciclone tropical Freddy

Ciclone/Moçambique

Moçambique – Moçambique poderá ser afectado pelo ciclone tropical intenso Freddy, que se formou na região da Austrália, e que se encontra na bacia do sudoeste do índico, em direção a Madagáscar. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, que diz estar a monitorizar o fenómeno, que caso as previsões se confirmem, poderá causar estragos.

O alerta está lançado, segundo o meteorologista Acácio Tembe, o ciclone tropical intenso Freddy desloca-se uma velocidade rápida e terá como epicentro Madagáscar, já partir do dia 22.

"Há uma grande indicação de que este sistema poderá chegar à costa do nosso país, as águas estão muito quentes, então, tem condições de entrar com grande potencial, em termos de intensidade do vento. Esse sistema poderá entrar como sistema tropical categoria 3 ou mesmo como ciclone tropical intenso de categoria 4, mas nós estamos a mapear esse sistema e, nas próximas horas, nos próximos dias poderemos dar aquilo que é atualização da informação sobre esse sistema", afirmou Acácio Tembe.

Para o chefe do departamento de bacias na Direção Nacional da Gestão dos Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos, a situação das bacias é de tirar o sono.

"É uma situação um pouco preocupante porque de facto se formos cruzar com a informação do INAM, no caso do ciclone Freddy atingir as áreas, por exemplo, da região centro, nós temos essa bacia em alerta máximo. É de elevado risco, juntamente com a bacia do Licungo, embora não esteja em alerta neste momento, mas é uma bacia que também preocupa bastante por causa do seu nível de exposição", defendeu o especialista.

As autoridades moçambicanas garantem continuar a monitorizar o ciclone Tropical Freddy, que deve entrar para o Canal de Moçambique, no dia 24 deste mês.

