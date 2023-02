União Africana apela ao reforço da cooperação com a SADC em Moçambique

União Africana

Addis Abeba – Na sessão que encerrou a 36ª Cimeira da União Africana, esta organização apelou a um maior reforço da cooperação com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) de forma a travar o terrorismo em Moçambique, alertando que a comunidade internacional deve ajudar no financiamento destas missões.

Os países africanos felicitaram na noite de domingo, no fim da 36ª Cimeira da União Africana, a actuação das forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) que combatem os terroristas em Cabo Delgado, apelando a um maior investimento da comunidade internacional na força SAMIM, que engloba tropas de Angola, Botswana, República Democrática do Congo, Lesoto, Malawi, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia que actuam ao lado das forças moçambicanas.

"Estamos muito orgulhosos da missão SAMIM em Moçambique, que actua em Cabo Delgado, nós também estamos a mobilizar as organizações internacionais, nomeadamente a ONU e outros parceiros de desenvolvimento para apoiarem esta missão de paz. Precisamos trabalhar juntos para travar o terrorismo e extremismo no Sul de África", declarou Bankole Adeoye, comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança, em declarações aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na sede da União Africana.

Pouco tempo depois, foi a vez do presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, afirmar na conferência de imprensa de encerramento que missões como as de Moçambique têm de ser custeadas pela comunidade internacional como aconteceu na Síria ou Iraque no combate ao Estado Islâmico.

"O extremismo violento é uma realidade em África, no Sahel, junto ao lago Chade, no Corno de África, em Moçambique e mesmo no Leste do Congo. São ameaças à paz e à segurança internacionais. Os Estados africanos fazem os seus esforços, com meios rudimentares, mas até agora não tivemos financiamento das Nações Unidas para fazer estas missões", declarou o líder da União Africana.

Em declarações à RFI, Filipe Nyusi disse em Addis Abeba que vinha à procura de "solidariedade" para o combate ao terrorismo e a União Africana quer intensificar esta ajuda, com o Fundo de Paz para África a ter cerca de 300 milhões de euros para financiar missões militares. No entanto, Mahamat indicou que esta quantia não chega.

"As missões de paz custam muito dinheiro, já estamos a financiar algumas missões, mas achamos injusto porque contra o Estado Islâmico foi a comunidade internacional que financiou essa luta na Síria ou no Iraque, com coligações, com milhões. Nós temos muita dificuldade a que a comunidade internacional nos ajude", lamentou.

Na assembleia, perante as delegações dos 55 países da União Africana, João Lourenço, Presidente de Angola, declarou que o modelo das missões da SADC pode ser utilizado noutras circunstâncias, mas que precisa de maior financiamento.

"O panorama em Moçambique é mais estável e tranquilo por força da pronta reacção da SADC. [...] Este é um mecanismo que se vai revelando eficaz e necessário pelo que deve merecer todo o nosso apoio político, logístico, financeiro e outros, porque poderá ser útil em situações futuras", disse João Lourenço.

Mesmo se na União Africana a força da SADC foi elogiada, em Moçambique continua a haver reticências sobre a presença de forças estrangeiras, desde a sua chegada, há relatos de casos de violência contra civis, com as forças ruandesas, que actuam em cooperação com a SADC a serem acusadas de grande brutalidade contra civis e terroristas.

