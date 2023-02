MDM assinala 2º aniversário da morte de antigo líder Daviz Simango

Política

Daviz Simango, presidente do MDM, faleceu em 2021 na África do Sul.

No segundo aniversário da morte de Daviz Simango, presidente do MDM e também do Conselho Autárquico da Beira assim como Membro do Conselho de Estado. Para assinalar a data, membros e simpatizantes da terceira maior força política do país saíram à rua para recordar o seu antigo presidente e reafirmar a sua luta pelo bem do povo.

Foi por entre ruas e avenidas da capital moçambicana que os membros e simpatizantes do partido do galo reafirmaram que a morte do seu membro fundador não significa o fim do partido. Augusto Banzo é o porta voz regional Sul do MDM e falou na importância do legado de Daviz Simango.

"Mais do que a marcha temos o dever de honrar, arregaçar as mangas e dar continuidade ao seu legado, mas também a sua visão de um Moçambique para todos. Portanto o MDM hoje está em festa porque os heróis não morrem", declarou o dirigente político.

No calor das recordações, os militantes do MDM apontam as eleições autárquicas como o desafio que se segue rumo a mais uma conquista dando seguimento aos ideais de Daviz Simango enquanto fundador do MDM e presidente do Conselho Autárquico da Beira.

"Primeiro o MDM surge para vencer eleições, para poder promover alternância política e é isto que eu me referia como a consolidação da democracia em Moçambique. O MDM traz a consolidação da democracia em Moçambique e, neste sentido, nós existimos, vencemos eleições e vamos vencer todos os desafios que nós tivermos pela frente", afirmou Augusto Banzo.

Promessas dos membros e simpatizantes do partido que recordaram nesta quarta-feira em Maputo a passagem do segundo ano da morte de David Simango vítima de doença na África do Sul.

