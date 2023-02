Moçambique

Moçambique em alerta vermelho devido às cheias e à chegada do ciclone Freddy

Áudio 00:53

De acordo com as autoridades moçambicanas, as cheias no sul do país provocaram pelo menos 11 mortos e afectaram 43 mil pessoas nestas últimas semanas. © LUSA

Texto por: RFI 2 min

O Conselho de Ministros moçambicano decretou ontem o alerta vermelho para facilitar o apoio às populações afectadas pelas cheias, numa altura em que o ciclone Freddy está a aproximar-se do litoral do país depois de ter varrido Madagáscar onde provocou 4 mortos e mais de 16 mil sinistrados. Filimão Suze, porta-voz do conselho de ministros indicou que através do mecanismo desencadeado ontem, os procedimentos de requisição civil para acções de resgate ficam mais simples.