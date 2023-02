Moçambique

Moçambique toma medidas em previsão da chegada do ciclone Freddy

Áudio 01:20

O ciclone Freddy provocou 5 mortos nestas terça e quarta-feira quando varreu a ilha de Madagáscar. VIA REUTERS - NASA

Texto por: Orfeu Lisboa 2 min

Estão suspensas as aulas em Inhambane, no sul de Moçambique, devido à previsão de chegada do ciclone, depressão ou tempestade tropical Freddy. Esta medida visa afastar as crianças do perigo nesta província apontada como sendo a porta de entrada do fenómeno.