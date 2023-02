Kevin Loforte: «Estive em Tóquio agora quero marcar presença em Paris-2024»

Judo

O mês de Março vai ser importante para todos os judocas do continente africano que querem alcançar o apuramento para os Jogos Olímpicos que decorrem em Paris em 2024.

O primeiro torneio continental será entre 11 e 12 de Março em Tunes, na Tunísia, antes do de Argel, na Argélia a 18 e 19 do mesmo mês.

Dois primeiros torneios pontuáveis para o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 que vão decorrer na capital francesa.

O objectivo dos judocas é atingir as Olimpíadas e os atletas moçambicanos não escapam à regra.

Durante o Grand Slam em Paris, a RFI teve a oportunidade de falar com três atletas moçambicanos.

Kevin Loforte, de 26 anos, é actualmente o atleta moçambicano que se apuraria para os Jogos Olímpicos devido à pontuação que tem na categoria de menos de 66 kg, ocupando o 119° posto no ranking mundial.

Kevin Loforte, que participou nos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão em 2021, admitiu que o objectivo é repetir a presença em Paris, ele que começou por nos revelar o que representa lutar na capital francesa.

RFI: Como foi esta experiência no Grand Slam em Paris?

Kevin Loforte: Primeira vez que estive aqui em Paris, neste Grand Slam. Estou muito feliz, o cenário é muito bonito, bem como os espectadores presentes. Foi sempre um sonho estar aqui e consegui.

RFI: Como surgiu a paixão pelo judo?

Kevin Loforte: Comecei a praticar judo na escola primária. Tinha o judo como um extra, então decidi praticar, treinar. Depois chegou uma idade, eu que já fazia campeonatos escolares entre turmas, por volta dos 14-15 anos decidi levar isto como carreira e ver no que vai dar. Hoje já estou com 26 anos e isto é a minha vida.

RFI: É complicado praticar judo em Moçambique?

Kevin Loforte: É complicado sim! Nós não temos as condições que gostaríamos. O clima lá é muito bom para treinar, mas nós não temos condições, sítios para treinar, para estagiar, até mesmo o pessoal adequado e forte para tu poderes superar a cada dia. Nós não temos isso. E falta também condições financeiras para podermos fazer este tipo de torneios para melhorar. Não basta só estar lá em casa e sair directo para aqui, porque chegas aqui e o nível é totalmente outro, é 3-4 vezes mais do que lá. Mas vou continuar a trabalhar. Já fui uma vez aos Jogos Olímpicos, quero tentar ir outra vez. Tenho o apoio do Comité Olímpico Internacional, então vou tentando.

RFI: Falta um ano e meio para os Jogos Olímpicos…

Kevin Loforte: Um ano e meio totalmente para isto: dedicação, esforço, vou tentar. Se não der certo, não faz mal. Mas vale tentar e falhar do que dizer: podia ter feito. Isto é um jogo, faz parte. Não posso cobrar muito de mim porque eu sei de onde eu venho. Sei que chegar aqui, em Paris, e ganhar uma luta, para mim já é uma conquista. Neste nível, se eu passo uma ou duas lutas, já estou satisfeito. A nível africano eu estou muito bem, já arrecadei medalhas nos campeonatos africanos, em torneios africanos. Agora quero competir aqui na Europa, ou na Ásia, que é totalmente diferente. Vou tentar e lutar.

