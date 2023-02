Tempestade Freddy provocou seis mortos no centro de Moçambique

Moçambique

Seis pessoas morreram em consequência das fortes chuvas provocadas pela passagem da tempestade tropical moderada Freddy pela província de Sofala no centro de Moçambique. Este anúncio foi feito pelas autoridades que contabilizam os estragos causados pelo fenómeno.

As autoridades estão actualmente a contabilizar os estragos causados pela passagem da tempestade tropical moderada Freddy que está a provocar a queda de chuva abundante, o que causou a perda de vidas humanas, como avança o delegado do instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres INGD na província de Sofala, Aristides Armando.

"Dois na Beira, três no distrito de Dondo e um infelizmente ocorreu no distrito de Maríngue. O distrito de Maríngue teve devido às descargas atmosféricas. Também no distrito de Dondo teve um óbito devido às descargas atmosféricas e os restantes 4 óbitos foram devido ao desabamento de terra e também afogamento", esclareceu o delegado do INGD na província de Sofala.

Em comunicado, a Administração Nacional da Estrada anunciou a suspensão, na manhã desta terça-feira, da transitabilidade na ponte provisória sobre o Rio Save estando assim, interrompida a ligação terrestre entre o sul e norte de Moçambique.

Esta decisão foi determinada por motivos de segurança devido à queda de chuvas intensas que estão a originar a rápida subida do caudal do Rio Save.

Recorde-se que a tempestade Freddy atingiu o país numa altura em que já estava a braços com as consequências das chuvas intensas e cheias que atingiram a sua zona sul no começo deste mês. De acordo com dados oficiais, este fenómeno provocou 11 mortos e afectou mais de 43 mil pessoas.

