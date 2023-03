Moçambique assume presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas

Moçambique

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, e o presidente do Conselho de Segurança para o mês de Março, na reunião do Conselho de Segurança sobre Mulheres e paz e segurança subordinada ao tema “Rumo ao 25º aniversário da resolução 1325 (2000)”.

Moçambique assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ao longo do mês de Março, na presidência rotativa da ONU, Moçambique vai organizar um evento especial sobre mulher, paz e segurança rumo aos 25 anos da resolução 1325, que, em 2000, estabeleceu a agenda “Mulheres, Paz e Segurança” no Conselho de Segurança.

A Organização das Nações Unidas instou esta terça-feira, 7 de Março, à obrigatoriedade de inclusão de mulheres em todas as reuniões e nos processos de tomada de decisão, defendendo a aplicação de consequências em caso de incumprimento.

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicana, Verónica Macamo, destacou a importância do tema "mulher, paz e segurança rumo ao 25 aniversário da resolução 1325 do Conselho de Segurança" debatido no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A chefe da diplomacia moçambicana disse à ONU News que as mulheres vão ter um lugar à mesa para falar sobre solução de conflitos e defendeu que também é essencial ouvir os jovens para atingir a paz. A resolução 1325 é uma ferramenta importante para combater as desigualdades entre homens e mulheres, afirmou a ministra moçambicana, reconhecendo que, em contextos violentos, as mulheres sofrem de maneiras específicas."Um tema oportuno e relevante no mundo e particularmente em Moçambique", defendeu.

Este debate no dia internacional da mulher "é uma oportunidade para avaliar os resultados da implementação da resolução 1325. A agenda sobre mulheres paz e segurança constitui uma das grandes oportunidades e desafios para a comunidade internacional, para África; para a SADC e Moçambique, em particular", lembrou.

"As mulheres constituem um dos grupos da sociedade mais afectados por conflitos armados. Os direitos das mulheres continuam a ser gravemente violados e, em consequência, parte da maior parte dos refugiados, deslocados internos são constituídos por mulheres, raparigas, crianças e pessoas com deficiência", descreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, acrescentando tratar-se de "uma triste realidade que prevalece apesar do Conselho de Segurança das Nações Unidas terem adoptado várias resoluções para reverter esta situação".

Para aplicar a resolução 1325, "Moçambique implementou o plano nacional da acção sobre as mulheres, paz e segurança, alcançando resultados assinaláveis com destaque para vários pontos", lembrou a responsável pela diplomacia moçambicana. Verónica Macamo afirmou que Moçambique "reforçou a segurança das mulheres e a projecção de serviços integrados às sobreviventes aos vários tipos de violência. O país trabalhou na promoção socio-económica das mulheres, num contexto de recuperação pós conflito, bem como na igualdade de acessos à terra, à educação, à saúde. Apostou no aumento da protecção política de mulheres nos órgãos de governação a nível central, províncial, municipal e distrital e que tem como presidente [no Parlamento] uma mulher. Moçambique tem paridade de género, de 50%-50%, no conselho de ministros", descreveu.

O mês da presidência moçambicana termina com um debate aberto a nível ministerial sobre o terrorismo, a prevenção do extremismo violento e o reforço da cooperação em torno da temática. O Conselho de Segurança vai presidido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no dia 28 de Março de 2023, numa sessão sobre o tema "Combate ao terrorismo e extremismo violento".

