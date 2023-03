Transportes suspensos na rota Maputo-Durban

Moçambique

A Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO) decidiu suspender o transporte de passageiros entre Maputo e Durban por motivos de segurança. O dirigente não acredita que os governos dos dois países encontrem uma “solução definitiva” para resolver a insegurança que se vive na fronteira entre Moçambique África do Sul.

Publicidade Continuar a ler

“Suspendemos as nossas actividades e aguarda-se uma reunião com operadores sul-africanos", afirmou o presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários, Castigo Nhamane.

O dirigente deste organismo acrescentou que os transportadores moçambicanos estão a levar passageiros até à fronteira da Ponta de Ouro, sem entrar na África do Sul. "Os passageiros podem ter transportes até à fronteira" entre Moçambique e África do Sul. 'Do lado sul-africano, os passageiros encontram transporte lá", concluiu.

Um transporte de passageiros sul-africanos com destino a Durban foi incendiado na segunda-feira, 6 de Março, por desconhecidos que mandaram sair os passageiros pouco depois de Maputo.

Incidentes que já se tinha produzido no início do ano, quando motoristas moçambicanos foram forçados a sair do carro e viram os seus veículos serem incendiados em KwaZulu-Natal, na África do Sul.

Está marcada para os próximos dias uma reunião entre Moçambique e África do Sul no sentido de coordenar o transporte té ao posto fronteiriço, assinalou o dirigente, que não acredita que os governos dos dois países encontrem uma “solução definitiva” para resolver a insegurança que se vive na fronteira entre Moçambique África do Sul.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro