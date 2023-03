Moçambique: Ciclone Freddy fez primeira vítima mortal na província da Zambézia

Moçambique

Uma pessoa morreu em consequência da passagem do Ciclone Tropical Freddy na cidade de Quelimane, província da Zambézia no centro de Moçambique. O fenómeno provocou a destruição de escolas, residências, hospitais e igrejas, assim como deixou mais de 30 mil pessoas desprovidas de energia eléctrica.

Publicidade Continuar a ler

A situação está má na província da Zambézia onde o ciclone tropical Freddy acompanhada de chuvas e ventos fortes já provocou uma vítima mortal como confirma o chefe do posto de Zalala, Pio Tameliua.

“Temos um morto no Sapinho, na madrugada de hoje, uma casa desabou, ele estava dentro, a casa caiu por cima dele, morreu aí mesmo e a escola de Sapinho também não tem cobertura, todas as chapas saíram. Como vê a escola do Pente, algumas chapas saíram, uma escola toda ela destruída que é a Escola do Mingano Terceiro. Temos mais de 30 postos que estão no chão mais casas também que estão no chão”, afirmou Pio Tameliua.

Mais de 30 mil pessoas estão sem energia devido à queda de postes, revela Maria Quepisso, a Diretora da empresa pública, Electricidade de Moçambique para a Área de Serviço ao cliente na Zambézia.

“Postes estão a cair em cima de casas, linhas do chão, temos os distritos de Nicoadala, Namacurra e o posto administrativo de Macuse neste momento desprovidos de energia”, concluiu Maria Quepisso.

A comunicação por via telefónica está cortada com a província da Zambézia, epicentro do ciclone tropical Freddy, e onde milhares de pessoas viram nas últimas horas chuvas e ventos fortes alagarem estradas e destruírem algumas das suas casas por completo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro