Ciclone Freddy deixa "cenário desolador" na cidade de Quelimane

Moçambique continua a avaliar os estragos causados pelo ciclone Freddy, que atingiu a cidade de Quelimane no sábado. Desde então, os habitantes estiveram parcialmente privados de energia e telecomunicações, como nos descreveu o empresário moçambicano, Smith Atiena.

O ciclone Freddy atingiu na noite de sábado, 11 de Março, o centro de Moçambique, pela segunda vez em trinta dias. O presidente da Câmara de Quelimane, Manuel de Araújo, fez um balanço preliminar e anunciou a morte de cinco pessoas na cidade de Quelimane, na província da Zambézia.

"O cenário em Quelimane é muito desolador. Houve estragos de casas, edifícios e há muitas inundações", descreve Smith Atiena. As comunicações e o fornecimento de electricidade foram cortados. "Não temos água, estamos sem televisão e parcialmente sem energia, o que dificulta o acesso a notícias e informações", lamenta.

Smith Atiena diz ter tido conhecimento de que faleceu uma pessoa na praia de Zalala, situada na costa moçambicana, a 30 quilómetros da cidade de Quelimane.

A prioridade das autoridades tem sido a de criar abrigos provisórios para as pessoas deslocadas pelos estragos do ciclone. Além de casas e infra-estruturas destruídas, a queda de árvores está a bloquear vias de acesso à cidade. "As escolas e hospitais estão a receber pessoas. As pessoas refugiam-se nestes espaços, que consideram mais seguros", descreve o empresário.

Sem a prevenção que existiu por parte das autoridades, "os estragos seriam muito maiores", acredita Smith Atiena. "Valeu o esforço do governo em antecipar e informar [atempadamente] a população", afirma.

Ainda não existe uma dimensão real dos danos causados pelo ciclone, lembra o empresário, recordando que "este ciclone foi algo nunca visto e muito destruidor". As mudanças climáticas estão a tornar os furacões mais fortes, alertam cientistas. Os oceanos absorvem grande parte do calor das emissões de gases de efeito estufa e, quando a água do mar quente evapora, a energia térmica é transferida para a atmosfera, alimentando tempestades mais destrutivas.

