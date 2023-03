Ciclone Freddy volta a Moçambique e faz vários mortos

Clima

Pelo menos cinco mortos foram registados na província da Zambézia, o epicentro do ciclone tropical Freddy. Para já, as autoridades efectuam o levantamento dos estragos causados pelo fenómeno que provocou ainda um naufrágio na província de Sofala onde morreram outras seis pessoas.

O ciclone tropical severo Freddy enfraqueceu nas últimas horas e passou para depressão tropical depois de causar cinco mortos na Zambézia segundo o autarca de Quelimane, Manuel de Araújo.

"Visitei o bairro Manhaua, o bairro Mincaiuine, bairro Insídua e de facto a situação é complicada", declarou o autarca.

Ainda segundo Manuel de Araújo, duas pessoas morreram em desabamentos de casas precárias, outras duas foram apanhadas pela queda de uma árvore e a quinta vítima mortal terá sido surpreendida por uma embarcação atirada para fora do rio dos Bons Sinais.

Este é um retrato ainda preliminar da passagem do ciclone tropical Freddy numa província onde as infraestruturas públicas e privadas não resistiram à fúria das chuvas e ventos fortes que se registram entre Sábado e Domingo. a força desta intempérie fez-se também sentir na província de Sofala onde, de acordo com o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres (INGD), Aristides Armando, uma embarcação naufragou matando várias pessoas

"Tivemos o registo sim de uma embarcação que saía de Muanza para Marromeu onde foram colididos e tiveram aproximadamente seis óbitos", descreveu.

Dados da empresa pública eletricidade de Moçambique indicam que 100 mil clientes estão desprovidos de energia em várias províncias do Norte e Centro de Moçambique devido ao ciclone tropical Freddy que derrubou vários postes de energia.

A agora tempestade tropical Freddy deverá provocar chuva intensa até quarta-feira no centro de Moçambique, pelo que prevalece a ameaça de inundações.

É a segunda vez que a intempérie se abate sobre o país, depois de um primeiro embate a 24 de fevereiro, provocando 10 mortes devido a condições adversas durante vários dias.

