Freddy já fez mais de 100 mortos no Malawi e em Moçambique

Moçambique

Impacto da tempestade Freddy em Quelimane, na Zambézia, no centro de Moçambique.

O ciclone Freddy, que está a cumprir uma rota pouco habitual, já fez mais de 100 mortos no Malawi e em Moçambique. Blantyre já declarou estado de calamidade em várias partes do sul do país.

Dados actualizados esta terça-feira, mas ainda provisórios, dão conta de 99 mortos no Malawi e destruição generalizada e 10 em Moçambique. Todas as vítimas mortais moçambicanas foram registadas na província da Zambézia, centro, atingida pela tempestade desde sexta-feira, 10 de Março de 2023.

O Instituto moçambicano de Gestão de Desastres estima que mais de 22 mil pessoas deram entrada nos centros de abrigo, porém alerta que o número total de afectados seja mais elevado.

As autoridades falam em mais de 800 casas precárias destruídas e outras mil com diversos prejuízos, sobretudo nas coberturas de zinco levadas pelo vento.

Luísa Meque, presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres

O ciclone Freddy formou-se no norte da Austrália, a 04 de Fevereiro e pode vir a converter-se no ciclone tropical mais duradouro já registado, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

O ciclone atravessou todo o sul do Oceano Índico até ao sul do continente africano, atingiu Madagáscar a 21 de Fevereiro, antes de chegar a Moçambique no dia 24.

Esta é a segunda vez que o ciclone Freddy atinge o continente, numa trajectória em arco pouco comum.

A cidade portuária de Quelimane, no centro de Moçambique, situada a 40 quilómetros de onde o ciclone tocou a terra, ainda está isolada do restante do país, sem água, electricidade e telecomunicações.

O ciclone Freddy já perdeu força e é agora uma tempestade tropical, mas ainda assim deverá provocar chuva intensa até quarta-feira no centro de Moçambique.

