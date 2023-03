Moçambique: Declarado um surto de cólera em Quelimane

Moçambique

Foi declarado um surto de cólera em Quelimane, centro de Moçambique, a cidade mais devastada pelo ciclone Freddy. Desde quarta-feira que a doença matou seis pessoas.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com as autoridades provinciais, desde quarta-feira, dos mais de 100 pacientes observados no Centro de Tratamento de Cólera do Hospital de Quelimane, seis perderam a vida.

O ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, anunciou a criação de um Centro Operativo de Emergência “que garanta a partilha regular de dados”.

A doença está associada à falta de saneamento básico e irrompe sazonalmente na época das chuvas. A cidade de Quelimane está a braços com destruição deixada pela passagem do ciclone Freddy e os bairros com condições precárias, falta de água potável, saneamento e sem condições de higiene são os que mais preocupam as autoridades.

Segundo a Organização Mundial De Saúde, o aparecimento da cólera está a ser agravado por “eventos climáticos extremos que aumentaram as vulnerabilidades” das populações”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro