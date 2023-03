Desastre Natural

Freddy fez 86 mortos em Moçambique e quase 500 em toda a África Austral

Impacto da tempestade Freddy em Quelimane, na Zambézia, no centro de Moçambique. LUSA - ANDRÉ CATUEIRA

Orfeu Lisboa

As autoridades moçambicanas dão conta de pelo menos 86 mortos no país devido à passagem do cicloce Freddy, com este fenómeno climático extremo a fazer quase 500 vítimas mortais em toda a Àfrica Austral. O Governo está agora preocupado com o surto de cólera em Quelimane, na Zambézia.