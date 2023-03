Homenagens a Azagaia proibidas: "Foi uma vedação dos direitos fundamentais"

Marcha Azagaia

A polícia moçambicana dispersou com gás lacrimogéneo uma marcha em Maputo de homenagem ao 'rapper' de intervenção social Azagaia, que morreu há uma semana vítima de doença, Moçambique, 18 de Março de 2023.

A polícia inviabilizou este sábado, 18 de Março, várias marchas em homenagem ao rapper e músico Azagaia, dispersando manifestantes com gás lacrimogéneo. Nas cidades de Maputo, Nampula, Sofala, Gaza ou ainda em Chimoio foram detidas dezenas de pessoas.

Publicidade Continuar a ler

A polícia bloqueou e dispersou os participantes das marchas em homenagem ao rapper Azagaia. Na sexta-feira, 17 de Março, as autoridades tinham dado autorização para que as marchas se realizassem.

"Nós tínhamos praticamente tudo pronto, as autorizações foram todas elas concedidas e, mesmo assim, foram inviabilizadas no local e na hora da realização do evento. Isto acabou por criar uma certa revolta, mas a revolta surgiu pelo simples facto de não termos uma simples explicação", conta um dos organizadores da marcha em de homenagem ao rapper Azagaia, Wilker Dias.

"Quando procurávamos saber o que estava a acontecer as pessoas eram afastadas. As autoridades tiveram ordens superiores para dispersar manifestantes, argumentando não terem condições operacionais", acrescentou.

Wilker Dias denuncia, ainda, "uma vedação dos direitos fundamentais instituídos na Constituição da República", depois da actuação da polícia durante as marchas, previstas em várias cidades do país em homenagem ao rapper de intervenção social Azagaia.

"Esta era uma marcha cultural de homenagem ao artista Azagaia. É importante referir que as 22 detenções aconteceram apenas em Maputo. Tivemos uma tentativa de marcha em Nampula, Sofala, Inhambane, Gaza e em todos os pontos foram registadas detenções", explica o analista e activista, acrescentando que "em Sofala houve 10 detenções. Em Chimoio sete pessoas foram detidas. Em Nampula uma das pessoas detidas foi levada, torturada. Há um leque de factores negativos. Esta é uma vedação dos direitos fundamentais, instituídos por lei na Constituição da República".

A polícia moçambicana dispersou com gás lacrimogéneo uma marcha em Maputo de homenagem ao 'rapper' de intervenção social Azagaia, que morreu há uma semana vítima de doença, Moçambique, 18 de Março de 2023. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Na terça-feira, 14 de Março, o funeral em Maputo juntou milhares de pessoas, mas o cortejo foi bloqueado por carros blindados e polícia fortemente armada num ponto do percurso que passaria em frente à residência oficial do Presidente da República.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro