Moçambique: “Frelimo é contra todas as formas de violência”

Populares participam nas cerimónias funebres do ‘rapper’ e ativista Azagaia, que morreu no dia 09 de março, aos 38 anos, em Maputo, Moçambique, 14 de março de 2023. Azagaia era o nome artístico de Edson da Luz, autor de letras de intervenção que lhe valeram, entre outros, o título de “’rapper’ do povo”.

© LUSA - LUÍSA NHANTUMBO