Moçambique: Polícia agiu num contexto de "transição de uma manifestação pacífica para violenta"

A Polícia da República de Moçambique descarta as críticas de excesso de força contra cidadãos que no sábado, 18 de Março, pretendiam marchar pacificamente para homenagear o músico Azagaia, falecido a 09 de Março.

O vice-comandante geral da PRM, Fernando Tsucana, garante que as forças da ordem agiram num contexto de "fortes indícios de transição de uma manifestação pacífica para violenta" e justifica recurso a “armas de dispersão de massas” com o “princípio de proporcionalidade de forças e equidade de meios”.

No entanto, houve desobediência às autoridades policiais proferindo injúrias, arremesso de objectos contundentes, confrontação física com agentes da polícia e, em alguns casos, houve tentativa de apossamento de arma de fogo.

Nestes termos, com vista a reposição da ordem de segurança pública, a PRM teve que recorrer ao uso de armas de dispersão de massas, armas não letais, em estrita observância ao princípio de proporcionalidade de forças e equidade de meios.

No entanto, foram registados 14 feridos, que após o tratamento, 13 tiveram alta e um continua internado.

Na sequência foram retidos, processados e respondem em liberdade um total de 36 cidadãos, sendo 20 na cidade de Maputo, três na cidade de Nampula, sete na cidade de Chimoio e seis na cidade da Beira.

A PRM apela à participação activa de todas as forças vivas da sociedade, no respeito aos órgãos democraticamente eleitos, a evitar qualquer confrontação com os membros da polícia em exercício das suas funções e reitera que não irá tolerar qualquer tentativa de agressão.