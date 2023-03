Moçambique: Rosto de homenagem a Azagaia perdeu olho esquerdo com bala da polícia

Moçambique

A polícia reprimiu ontem, 18 de Março de 2023, uma manifestação de homenagem a Azagaia em Maputo, com recurso a gás lacrimogéneo e agressões físicas contra manifestantes.

Um dos rostos da marcha de homenagem ao rapper Azagaia reprimida pelas autoridades no sábado, acabou por perder o olho esquerdo depois de ter sido atingido por uma bala de borracha disparada pela polícia. Inocêncio Manhice fala de dores intensas, porém garante que “a luta continua”.

Inocêncio Machice acabou por ficar como uma das faces da marcha de homenagem ao rapper Azagaia reprimida pelas autoridades no sábado, 18 de Março de 2023, depois de ter aparecido nos ecrans a aquestionar as autoridades políciais: “Querem me matar à bala? Eu já morro de fome. Uma bala vai-me matar em menos de 30 segundos, mas a fome mata-me todos os dias”.

Poucos minutos depois, o manifestante foi atingido com uma bala de borracha que lhe tirou o olho esquerdo.

Em entrevista à agência Lusa, sublinha que até ao momento não foi contactado pelas autoridades. Inocêncio Manhice, de 34 anos, diz continuar a sofrer de dores intensas, todavia garante que não vai baixar os braços:

Eles mataram-me [no sábado]. Atingiram-me com uma bala no olho e posteriormente atiraram cápsulas de gás lacrimogéneo. (...) Eu não tenho medo (...) A única certeza que tenho é que o sangue de Samora [Machel], o sangue de Azagaia e o sangue de Uria Simango, vão clamar por justiça”.

A repressão policial da marcha pacífica de homenagem a Azagaia, chamado de ‘rapper do povo', conduziu à contestação popular e à violência por parte de vários agentes em Maputo. As organizações da sociedade civil que prepararam a iniciativa tinham autorizações dos respectivos municípios.

