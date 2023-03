Governo de Moçambique aprova pensões de reforma a guerrilheiros da Renamo

Em Moçambique, o governo aprovou, em conselho de ministros, o decreto para a reintegração sócio-económica dos desmobilizados da Renamo, à luz do processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR) em curso. O executivo deu luz verde para o pagamento de pensões de reforma aos antigos guerrilheiros da Renamo.

O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou, na terça-feira, o decreto para a reintegração sócio-económica dos desmobilizados da Renamo, à luz do processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR) em curso. O executivo deu luz verde ao pagamento de pensões de reforma aos antigos guerrilheiros da Renamo, o que tem sido o principal contencioso entre o Governo e a Renamo no âmbito das DDR.

De acordo com o porta-voz do executivo, Filimão Suaze, os antigos guerrilheiros e descendentes vão beneficiar, ainda, de pensão de invalidez, de sobrevivência e de subsídio por morte. Além disso, vão contar com um regime de previdência social equiparado ao dos trabalhadores que tiveram uma carreira contributiva.

Filimão Suaze, Porta-voz do Governo de Moçambique

"O conselho de ministros apreciou e aprovou o decreto que estabelece o mecanismo de reintegração socio-económica do desmobilizado, no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração socio-económica no âmbito do acordo da paz e reconciliação nacional. A legislação visa garantir a segurança social dos desmobilizados, cujos benefícios abrangem bónus de reinserção social, pensões de reforma, de invalidez e de sobrevivência e o subsídio por morte", afirmou Filimão Suaze.

O conselho de ministros aprovou, ainda, a lei do serviço militar obrigatório que introduz sanções mais duras para quem não aderir ao recenseamento militar obrigatório, como explica Filimão Suaze.

"Uma das grandes transformações que pretendemos trazer agora, por exemplo, é o alargamento do período de dois para cinco anos. Isto tem que ver com várias nuances. Uma das nuances, por exemplo, é o facto de que o próprio período de formação de um militar, em algumas situações, a própria especialização, significa um investimento por parte do próprio Estado. Passado pouco tempo, quando estejam perfeitos 24 meses, que são dois anos, existe no actual cenário esta faculdade de o próprio militar requerer e lhe ser concedida esta desmobilização.

Temos que encontrar mecanismos sancionatórios para quem for chamado e não se apresentar. Ou, para aquele que, devendo exigir uma declaração do serviço militar, não o exigiu quando devia exigir e por aí fora. Tentámos trazer todo um conjunto de respostas às lacunas que se faziam sentir em relação à legislação que temos agora em vigor", concluiu.

Num encontro realizado a 8 de Março, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, deu garantias ao líder da Renamo, Ossufo Momade, de que o tema das pensões seria levado ao Conselho de Ministros para o devido tratamento.

