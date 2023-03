Moçambique: Oposição contra adiamento das eleições distritais

#Moçambique

Em Moçambique, os partidos políticos da oposição defendem que há condições para a realização das eleições distritais em 2024. O Presidente Filipe Nyusi tem apelado a um debate sobre o assunto por causa dos recursos necessários para a eleição dos administradores dos 154 distritos, actualmente nomeados pelo poder central.

A Renamo, principal forca política da oposição em Moçambique, considera que as primeiras eleições distritais devem acontecer em 2024, como prevê a Constituição. “A Renamo entende que há condições para a realização de eleições distritais em 2024, dado que muda apenas a forma de designação do administrador por ‘indicado’ para ‘eleito’”, afirma Hermínio Morais, porta-voz da comissão política.

O MDM, também na oposição, apoia igualmente as distritais em 2024. “Na nossa Constituição da República, existe um artigo que define que o próximo ano, 2024, terão lugar as eleições distritais”, lembra o presidente do MDM, Lutero Simango.

Porém, a porta-voz da bancada da Frelimo, Feliz Sílvia, diz que são “inoportunas estas eleições a avaliar pelo processo de descentralização que está em curso”.

O Presidente Filipe Nyusi tem apelado a um debate sobre o adiamento das eleições distritais de 2024 por causa dos recursos necessários. Em causa, a eleição dos administradores dos 154 distritos, actualmente nomeados pelo poder central.

