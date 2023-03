Moçambique: MISA alerta para a repressão policial

Moçambique

O Instituto para a Comunicação Social da África Austral –MISA Moçambique- está preocupado com as ameaças da polícia moçambicana à independência dos órgãos de comunicação e ao direito constitucional à manifestação e insta o Ministério do Interior a pronunciar-se sobre a repressão policial.

O MISA Moçambique emitiu um comunicado onde alerta para repressão policial e paras as ameaças do vice-comandante geral da polícia moçambicana, Fernando Tsucano, feitas à independência dos órgãos de comunicação e ao direito constitucional à manifestação.

“Preocupa especialmente ao MISA, o facto de, em conferência de imprensa realizada no dia 21 de Março, em Maputo, o vice-comandante, Fernando Tsucana, ter justificado a repressão contra cidadãos indefesos que pretendiam expressar a sua admiração aos feitos do malogrado cantor Edson da Luz (Azagaia), com a existência de indícios de golpe de Estado, alegadamente promovido pela imprensa e Organizações da Sociedade Civil” , pode ler-se no documento.

O MISA considera que “dada a gravidade da resposta policial” é urgente que o Ministério do Interior venha a público esclarecer “as causas das barbaridades cometidas no fim de semana passado por agentes da polícia da República de Moçambique”.

A Polícia da República de Moçambique descarta as críticas de excesso de força contra cidadãos que no sábado passado pretendiam marchar pacificamente para homenagear o músico Azagaia, falecido a 9 de Março.

O vice-comandante geral da PRM, Fernando Tsucana, garantiu que as forças da ordem agiram num contexto de "fortes indícios de transição de uma manifestação pacífica para violenta" e justifica recurso a “armas de dispersão de massas” com o “princípio de proporcionalidade de forças e equidade de meios”.

Argumentos sem qualquer fundamento, admite o MISA que reitera que as “as tentativas de esclarecimento apresentadas não passam de suposições infundadas e órfãs de provas para desacreditar activistas e órgãos de comunicação social”, assim como para “justificar a actuação desmedida” da polícia.

Além do pedido de esclarecimento ao Ministério do Interior, o MISA formulou uma petição à Provedoria da Justiça para que sejam apuradas as responsabilidades institucionais e individuais, reconhecendo que episódios destes podem afectar a imagem de Moçambique que foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Esta quinta-feira, o chefe de Estado de Moçambique quebrou o silêncio e ordenou o Ministério do Interior a averiguar as razões da violência policial.

“ Face aos acontecimentos na capital moçambicana, Maputo, orientámos o Ministério do Interior para que proceda à averiguação das razões que levaram a polícia da República de Moçambique a adoptar uma postura de confronto físico com os jovens e igualmente a identificar aqueles que procuram se aproveitar da virtude individual do jovem rapper Azagaia para atingir os seus intentos" explicou.

Filipe Nyusi lamentou o episódio, garantindo que serão tomadas “as devidas medidas para clarificar o sucedido e para prevenir que estas situações voltem a acontecer”.

A Associação dos Docentes Universitários de Moçambique também acusou as autoridades de “violação grosseira dos direitos fundamentais”, alertando para o risco de propagação de atropelos aos direitos básicos e de reacções violentas.

