Transportadores moçambicanos continuam a ser atacados na África do Sul

Moçambique / África do Sul

Terminal do Zimpeto em Maputo (imagem de ilustração)

A Associação dos Micro Importadores de Moçambique Mukhero considera que a situação de queima de viaturas com a chapa de matrícula moçambicana na África do Sul, está a provocar constrangimentos para os viajantes que exercem sobretudo a actividade comercial. Face à situação de insegurança prevalecente, esta entidade desaconselha aos seus membros a viajarem para o país vizinho, até que a segurança esteja reposta.

O medo e o terror estão instalados entre os Micro Importadores com a violência protagonizada por desconhecidos caracterizada pelo saque e a queima de viaturas de cidadãos moçambicanos. Uma situação que provoca enormes prejuízos, segundo o Presidente da associação Mukhero, Sudecar Novela.

"No ambiente de terror, naturalmente, que não é possível fazer nada senão esperar que a situação abrande, para ver até que ponto nós podemos retomar as nossas actividades, porque na verdade fazer-se à África do Sul numa tensão daquela é um grande risco" considera o responsável.

Aos mais de 10 mil membros da associação, o presidente da Mukhero desaconselha as viagens para África do Sul. "Preferimos recomendar aos nossos operadores para evitar fazer-se à África do Sul, para que não haja perda de vidas assim como de meios de trabalho", disse ainda Sudecar Novela.

Vários são os transportadores de passageiros que mantêm suspensas as viagens que ligam a capital moçambicana a Joanesburgo utilizando a fronteira da Ponta de Ouro por temerem actos de violência.

Nestas últimas semanas, numerosos transportadores de mercadorias e de passageiros moçambicanos foram atacados na África do Sul, levando trabalhadores do sector a encaminhar acções de protesto para exigir que sejam tomadas medidas pela sua segurança, até agora sem sucesso.

