Autoridades moçambicanas fazem novo balanço da passagem do ciclone Freddy

Cidade de Quelimane, em Moçambique, no dia 12 de Março de 2023, depois da passagem do ciclone Freddy.

O ciclone tropical Freddy matou 15 pessoas e deixou um rastro de destruição na província de Sofala, no centro de Moçambique. Os dados ainda preliminares, quase duas semanas depois da passagem do ciclone, foram avançados pelo Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD.

A mais recente avaliação dos danos materiais e humanos causados pela passagem do ciclone tropical Freddy pela província de Sofala foi avançada pelo delegado do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, Aristides Armando.

"A segunda onda que apresentamos (presumimos) que teríamos um universo de 110 mil pessoas a serem afectadas, mas neste momento chegamos a um universo de 139 mil pessoas, isto porque incluímos mais o distrito de Gorongosa e o Distrito de Maringue. Nesta segunda onda, tivemos seis óbitos e na primeira onda do Freddy tivemos 9 óbitos. Infelizmente são cenários alheios à nossa vontade", lamentou o responsável.

Estes são números que podem ainda subir, alerta Aristides Armando, uma vez que há ainda 2 mil famílias isoladas no distrito de Marromeu. "Os níveis do rio Zambeze ainda continuam acima do alerta, mas com uma tendência de redução e Marromeu tem uma particularidade de ter águas subterrâneas. Então há muita casa que está ainda debaixo da situação de inundação", refere o delegado do INGD.

Actualmente, segundo o INGD, 15 centros de acomodação continuam activos no distrito de Caia, na província de Sofala.

Refira-se ainda que o ciclone Freddy foi considerado o mais longo alguma vez registado. Formado por volta do dia 6 de Fevereiro, durou 37 dias, tendo seguido uma rota inabitual que o levou nomeadamente a atravessar duas vezes Moçambique e o Malawi, provocando milhares de mortos e desalojados e, subsequentemente, uma epidemia de cólera.

