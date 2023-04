Moçambique

Presidente moçambicano admite que é preciso progredir nos direitos humanos

O Presidente de Moçambicano esteve esta semana em Nova Iorque, Estados Unidos da América, para participar nas actividades enquadradas na presidência rotativa mensal do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que Moçambique deteve ao longo do mês de Março. © Filipe Nyusi

Texto por: RFI | Orfeu Lisboa 2 min

O Presidente de Moçambicano esteve esta semana em Nova Iorque, Estados Unidos da América, para participar nas actividades enquadradas na presidência rotativa mensal do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que Moçambique deteve ao longo do mês de Março. No seu regresso a Maputo, Filipe Nyusi disse haver "reparos que devem ser feitos na observância dos direitos humanos, que vão muito para além da violência policial contra cidadãos."