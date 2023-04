Moçambique: Futuro da LAM passa por gestores internacionais

Moçambique

As Linhas Áreas de Moçambique - LAM - vão passar para uma comissão de gestores internacionais já a partir deste mês. O anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, que revelou ainda que, esta comissão tem um ano para resgatar e assegurar a sustentabilidade da companhia de bandeira.

Publicidade Continuar a ler

A decisão sobre o futuro das linhas aéreas de Moçambique está tomada e entra em vigor imediatamente segundo o ministro dos transportes e comunicações, Mateus Magala.

“Os gestores internacionais vão trabalhar com a gestão actual. Todos eles disseram que a LAM, a marca LAM, tem muito valor. O mercado onde a LAM opera tem potencial e o que precisamos é realmente reestruturar, realinhar, cortar gorduras e pôr a LAM numa situação boa financeira”, salientou.

Apesar da crise profunda em que a LAM está mergulhada, Mateus Magala descarta para já a privatização da companhia.

“Se nós decidíssemos em privatizar estaríamos a perder um activo que tem um valor muito grande, mas que neste momento não tem esse valor”, sublinhou.

A nova estrutura, que vai trabalhar para resgatar e tornar sustentável as linhas áreas de Moçambique, inclui o ministro dos Transportes e Comunicações, a presidente do Conselho de Administração do Instituto para Gestão das Participações do Estado - IGEPE - bem como a Comissão de Gestores Internacionais.

Ouça aqui a Reportagem de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.

Correspondência de Moçambique 06-04-2023

Linhas Aéreas de Moçambique. site da LAM

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro