Regresso da Total a Moçambique ainda sem datas concretas

Decorrem a um ritmo satisfatório as conversações entre o Governo moçambicano e Total Energies, para a sua retoma ao maior investimento privado aberto em África. Trata-se de um projecto avaliado em 20 mil milhões de euros e inclui linhas de captação de gás natural a grande profundidade na Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, norte do país.

Ainda não há datas concretas para a retoma da Total da vila de Palma na província de Cabo Delgado, rica em recursos naturais, onde está suspensa a construção da sua fábrica de liquefação de gás.

O embaixador da França em Moçambique, Yann Pradeau, que abordou com a confederação das associações económicas do país a realização do Fórum de Negócios Moçambique - França, a ter lugar em Maputo, nos dias 24 e 25 deste mês de Abril, sem revelar muitos detalhes assegurou que as conversações estão em curso.

“A Total já comunicou bastante e reúne-se regularmente com as autoridades moçambicanas. Penso que lhes cabe a elas dizerem quais são os seus problemas e qual é o seu calendário industrial depois de tomarem uma decisão. Não posso falar por eles, mas o que posso dizer é que temos oportunidade de termos um grande investidor no setor fundamental para Moçambique e para a energia, mas não apenas. Temos 65 empresas francesas que trabalham em Moçambique, que investem em Moçambique e é esse número que queremos aumentar”, realçou.

A petrolífera francesa, Total, abandonou Moçambique com o processo de construção do complexo industrial em curso e que se espera que as atividades retomem em Julho deste ano, depois do ataque terrorista junto ao seu acampamento, na vila de Palma em Março de 2021.

Projecto de gás natural da petrolífera Total, no norte de Moçambique. © Total

