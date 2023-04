Moçambique: arranca campanha de educação cívica antes das autárquicas

Moçambique

Arrancou hoje em Moçambique a campanha de educação cívica rumo as sextas eleições autárquicas marcadas para o dia 10 de Outubro deste ano.

Maputo – Arrancou hoje em Moçambique a campanha de educação cívica rumo às sextas eleições autárquicas marcadas para o dia 10 de Outubro deste ano. No acto de lançamento cujas cerimónias centrais tiveram lugar no distrito de Marracuene, o governo da província de Maputo apelou para que os cidadãos adiram ao processo.

A campanha de educação cívica eleitoral lançada segunda-feira antecede ao início do processo de recenseamento eleitoral que vai decorrer de 20 de Abril a 3 de Junho… O governador da província de Maputo, Júlio Parruque faz um chamamento a sociedade.

“Convocamos a nossa população para aderir ao processo do recenseamento eleitoral. Aquele que faça 18 anos até ao dia 11 de Outubro, dia das eleições, tem que se recensear e todos nós que já temos 18 e mais anos de vida, não devemos perder esta grande oportunidade.”

A experiencia de Moçambique na realização de eleições autárquicas deve fazer se sentir, diz Júlio Parruque.

"Vamos fazer 30 anos a fazer eleições autárquicas em particular. Temos que capitalizar esta experiencia para como Maputo província contribuirmos para que o processo decorra bem em todo país".

A campanha de educação cívica para as sextas eleições autárquicas vão decorrer em todo o país, e as cerimónias centrais tiveram lugar no distrito de Marracuene.

