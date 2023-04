Eleições legislativas/Moçambique

Mocímboa da Praia sem condições para realização do recenseamento eleitoral

Áudio 01:16

Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. 8 de Março de 2018. ADRIEN BARBIER / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Mocímboa da Praia – No distrito de Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, ainda não existem condições para a realização do recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas, marcadas para o próximo dia 10 de Outubro. Esta é a conclusão do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que realizou um estudo nesta província, alvo de ataques terroristas, desde Outubro de 2017.