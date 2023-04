Ajuda humanitária "dispersa e descoordenada" em Cabo Delgado

Moçambique

A situação humanitária em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vai continuar volátil com tendência a piorar perante ataques terroristas, que perduram desde o mês de Outubro de 2017. O aviso é dado pela organização da sociedade civil CDD no seu mais recente relatório sobre a coordenação entre vários actores envolvidos na ajuda humanitária.

O director executivo da organização da sociedade civil, Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), Adriano Nuvunga, também promotor do estudo, considera que as ajudas são dispersas e descoordenadas. "Não há complementaridade dos actores dos esforços na resposta à crise humanitária e de segurança que se vive em Cabo Delgado", defende Adriano Nuvunga.

Segundo o director executivo do CDD, o governo moçambicano está mais preocupado com o regresso das multinacionais do que com as milhares de pessoas afectadas por actos terroristas. "Isto vai ter duas consequências severas; primeiro vai extrapolar a factura militar para estabilizar. Porque não se vai atender as causas, a raiz do problema, levando o país a uma situação de intratabilidade desse conflito. Portanto, o conflito fica prolongado, vai se alastrar e vai ser um caos", aponta.

Os dados oficiais indicam que nos últimos cinco anos, o terrorismo em Cabo Delgado provocou 4.000 mortos e cerca de um milhão de deslocados.

