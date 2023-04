Moçambique: encontro entre líderes da Renamo e MDM rumo às autárquicas

Eleições/Moçambique

Um eleitor deposita o seu voto para as eleições autárquicas, em Maputo

Maputo – Em Moçambique, os líderes da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, e do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, os dois maiores partidos da oposição, reuniram-se longe da imprensa e a pensar nas sextas eleições autárquicas de Outubro próximo.

Lutero Simango e Ossufo Momade rejeitam a comissão de reflexão das eleições distritais de 2024, criada pelo Parlamento, alegando que a Frelimo e o seu presidente, Filipe Nyusi, abusam do poder e pretendem assassinar a democracia.

Contrariamente à Frelimo, partido que suporta o governo, a oposição em Moçambique está em sintonia quanto à criação pelo governo de uma comissão para refletir sobre as primeiras eleições distritais na história do país, previstas na constituição para o próximo ano. Lutero Simango, presidente do MDM é claro.

"Nós do MDM ja falámos por várias vezes que o comando constitucional deve ser obedecido. O comando constitucional não é para ser discutido", salientou ainda.

Esta posição foi secundada pelo presidente da Renamo Ossufo Momade. "O presidente Dhlakama morreu a saber que estas eleições vão realizar-se e hoje aparece o Presidente da República a dizer que não tem espaço para a sua realização. É abuso, é falta de respeito também porque aquilo que vem na lei deve ser cumprido", referiu.

As declarações foram recolhidas no final de um encontro, longe da maioria da comunicação social entre os presidentes da Renamo e do MDM e já a pensar nas eleições autárquicas de 10 de Outubro deste ano.

