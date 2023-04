Moçambique: Retomada circulação de comboios de passageiros na Linha de Sena

Moçambique

Retomou a circulação de comboios de passageiros na linha de Sena que liga a província de Sofala à vila carbonífera de Moatize em Tete. Esta via férrea esteve paralisada um mês em consequência da passagem do ciclone Tropical Freddy que provocou cortes em algumas secções da linha.

Publicidade Continuar a ler

Com partes da linha férrea cortadas devido aos estragos causados pelas chuvas e ventos fortes, que acompanharam a passagem do ciclone tropical Freddy, a Empresa de caminhos de ferro de Moçambique anunciou em comunicado a retoma da circulação de comboios um mês depois.

A primeira fase foi aberta para os comboios de passageiros e depois serão os de carga, como confirma o governador da província de Tete, Domingos Viola.

“Já circulam comboios, ainda estão numa fase de testes sim, mas pelo menos o comboio de passageiros, e depois vão entrar os comboios de carga que poderão se fazer àquela via. Tendo em conta que um mês sem circulação houve prejuízos muito avultados para as empresas que operam naquela linha ferroviária, mesmo a população”, afirmou Domingos Viola, governador da província de Tete.

A Linha de Sena constitui a espinha dorsal da Região Centro de Moçambique e do vale do Zambeze, em particular. É essa a linha usada para transportar o carvão de Moatize pelas mineradoras que operam na província de Tete, no centro do país.

Ouça aqui a Reportagem do nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Orfeu Lisboa 18/04/2023

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro