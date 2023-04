Nova equipa de gestores internacionais inicia hoje funções na LAM

Aviação

O novo gestor para a revitalização das Linhas Aéreas de Moçambique LAM, começa hoje a trabalhar. A comissão internacional, liderada pela aerotransportadora sul-africana Fly Modern Ark, indicada pelo Governo, no quadro da revitalização da imagem das Linhas Aéreas de Moçambique deverá apresentar resultados até daqui a um ano.

A nova equipa de gestores internacionais da LAM, indicada pelo Governo moçambiano, vai começar hoje a trabalhar lado a lado com os gestores existentes na companhia de bandeira nacional. Estas duas equipas têm até daqui a um ano para reverter a actual situação de falência não declarada.

O Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, espera que os resultados esperados pelo ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, sejam alcançados.

"Qual é o destino em concreto da LAM? Agora estamos numa fase de transição, e em tempos de transição só temos a promessa de uma LAM que passará a fortalecer a nossa economia, permitir que a circulação de pessoas e de bens e que ajuda no desenvolvimento da nossa economia, fazendo com que as capitais provinciais do nosso solo pátrio sejam palco de negócios", declarou Agostinho Vuma.

Dados avançados pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, à imprensa moçambicana indicam que a empresa sul-africana Fly Modern Ark vai alocar verbas nas operações, assim como aviões cujo número ainda não foi especificados e que terá em conta as necessidades da LAM.

A nova estrutura, anunciada em Março, inclui ainda o ministro dos Transportes e Comunicações, a presidente do Conselho de Administração do Instituto para Gestão das Participações do Estado - IGEPE - bem como a comissão de Gestores Internacionais.

