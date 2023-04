Moçambique: raptos estão a ser planeados nas prisões segundo a PGR

Moçambique

Os raptos continuam a ser planeados em diversos estabelecimentos prisionais de Moçambique onde alguns dos cidadãos envolvidos estão detidos. Este dado consta do informe anual referente a 2022 prestado no Parlamento pela Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili.

É a partir dos estabelecimentos penitenciários, onde estão alguns dos cidadãos envolvidos no crime de raptos, que algumas acções têm estado a ser planeadas, segundo a Procuradora Geral da República.

“Persiste infelizmente a prática de actos preparatórios, mormente o recrutamento e coordenação da logística dos raptos, dentro dos estabelecimentos penitenciários pelo que em articulação da direcção do SERNAP (ndr: Serviço Nacional Penitenciário) temos estado a reforçar a nossa actuação no sentido de fiscalização e responsabilização dos autores. A título de exemplo, numa das operações de fiscalização foram encontrados 12 telemóveis na posse de arguidos envolvidos nos crimes de raptos em algumas celas das unidades penitenciárias cuja conduta mereceu o devido tratamento em sede do processo próprio”, afirmou Beatriz Buchili.

No seu informe sobre o estado da legalidade e da justiça referente ao ano 2022, Beatriz Buchili, apontou a situação de violação sexual de mulheres assim como o tráfico de drogas e branqueamento de capitais como preocupantes.

“Moçambique continua a ser usado como corredor de tráfico internacional de droga principalmente a cocaína, heroína e metanfetamina provenientes da Ásia com destaque para o Afeganistão, Paquistão e Irão e da América Latina nomeadamente do Brasil”, assegurou Beatriz Buchili.

A Procuradora Geral, Beatriz Buchili, que esteve ontem e hoje no parlamento, revelou ainda que há funcionários públicos que facilitam a entrada de cidadãos ilegais e terroristas no país.

