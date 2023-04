Líder da Renamo, Ossufo Momade, não vai renunciar ao cargo

Renamo

O Presidente da Renamo, Ossufo Momade, não vai renunciar ao cargo, como exigem alguns guerrilheiros do principal partido da oposição na serra da Gorongosa, na província de Sofala, no centro de Moçambique.

A posição foi defendida este sábado, 22 de Abril, no final de um encontro que manteve com um grupo de antigos combatentes da perdiz, residentes na cidade de Maputo.

Indiferente às exigências de um grupo de guerrilheiros da Renamo na Serra da Gorongosa, o presidente da perdiz deixou claro que se vai manter na liderança do partido. "Em Dezembro do ano passado, estava com esses combatentes festejamos, dançamos e é dali onde me encorajaram para que pudéssemos continuar com o nosso posicionamento de não desmobilizar aquela base", lembrou Ossufo Momade.

"Em relação à minha demissão, não é um indivíduo que pode pedir uma coisa dessa. É o órgão e temos órgãos dentro do partido. São os órgãos que decidem", garantiu Ossufo Momade, em conferência de imprensa este sábado, após ter estado reunido na sede nacional do partido com um grupo de ex combatentes revelou estar aberto ao diálogo com o grupo contestatário.

"Todas as vezes, quando estamos perante de eleições, aparecem essas vozes. Essa última voz apareceu a faltarem três dias para iniciarmos o recenseamento, mas nos lamentamos, na medida em que, este é um momento em que podíamos estar unidos para obter resultados positivos. Isto é , levar a Renamo a governar muitos municípios neste país", conclui.

A ocasião serviu, igualmente, para o presidente da Renamo Ossufo Momade lançar a semana de comemoração alusiva ao 3 de Maio, que marca o quinto ano da morte do líder histórico do partido, Afonso Dhlakama.

