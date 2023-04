Petrolíferas moçambicanas alertam para ameaça de escassez de combustíveis

#Moçambique

O presidente da Associação das Empresas Petrolíferas Moçambicanas alerta para uma eventual situação de escassez de combustíveis em breve. Em causa está, nomeadamente, a incapacidade financeira das gasolineiras de importarem mais combustível.

O alerta foi dado por Michel Hussene, presidente da Associação das Empresas Petrolíferas Moçambicanas (Amepetrol): "As empresas chegaram ao limite, não têm mais capacidade de manter-se activas no mercado. O que nós apelamos é que se não houver uma mudança do panorama que viemos apresentar aos meios de comunicação e ao público em geral, nós chegaremos a uma situação de ruptura de stocks e de escassez de combustíveis no país."

Michel Hussene apontou como causas factores combinados, como o não pagamento de compensações pelo governo às gasolineiras e a redução dos níveis de importação mensais. "Para dar uma dimensão, a importação de diesel para o próximo mês de Maio é 58 por cento inferior à de Maio de 2022. O que nós prevemos é que, dentro de dois meses, chegaremos a uma situação onde as empresas não terão capacidade de colocar mais produto no mercado", afirmou.

As declarações foram feitas numa altura em que as gasolineiras reclamam do Estado moçambicano uma dívida de mais de 400 milhões de dólares. Ou seja, quase um ano depois, a dívida do Estado às empresas petrolíferas passou de 120 milhões para cerca de 450 milhões de dólares, o que está a deixar o sector numa situação financeira insustentável. O alerta foi feito no início de Março pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O sector exige a liquidação da dívida e o reajuste em alta do preço de combustível.

