Moçambique

MDM denuncia privilégios de quadros da Frelimo no processo eleitoral

Áudio 01:23

Presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Lutero Simango. © https://www.facebook.com/profile.php?id=100063681311004&sk=photos

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O presidente do MDM, a terceira força política em Moçambique, Lutero Simango acusa os órgãos eleitorais de concederem privilégios aos quadros da Frelimo, partido no poder em Moçambique, no acto do recenseamento eleitoral.