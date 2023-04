Moçambique

Moçambique enfrenta "crise profunda de valores humanistas"

Famílias deslicadas em Cabo Delgado. 14 de Junho de 2022. AFP - ALFREDO ZUNIGA

O alerta é do investigador social na cidade da Beira, província de Sofala, no centro do país, que considera que está em estado acelerado a construção de uma sociedade cada vez mais egoísta e sem compaixão para com o próximo.