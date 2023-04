Estudantes moçambicanos em situação difícil no Sudão

Sudão

Centenas de pessoas com nacionalides estrangeira estão a ser evacuadas do Sudão.

Os relatos descrevem momentos de sofrimento pelos quais estão a passar os estudantes, num país onde a violência armada, que opõe o exército aos paramilitares, aumentou nos últimos dias.

As autoridades governamentais moçambicanas asseguram que não estão indiferentes ao grito de socorro dos seus compatriotas, com o Ministério dos Negócios Estrangeiro e Cooperação a confirmar que, neste momento, continuam no Sudão 23 moçambicanos, dos quais 22 são estudantes.

Armando Muiuane, Director do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, em declarações à imprensa, explicou os motivos para o atraso na reacção das autoridades nacionais.

“Infelizmente, passámos a saber quantos estudantes estão lá e o que estão a fazer, que curso estão a tirar, agora, com esta crise. Digo infelizmente, porque teria sido melhor se esses estudantes tivessem feito o registo consular numa das missões diplomáticas perto do Sudão, no Cairo ou em Adis Abeba. Teríamos ficado a saber que eles existem, e a nossa acção teria sido muito mais rápida em termos do que deveria ser feito”, revelou o dirigente.

Segundo Armando Muiuane, os 22 estudantes e um padre estão a ser retirados esta segunda-feira de Cartum, com destino à capital etíope Adis Abeba.

A França, a Itália, a Turquia, assim como os Estados Unidos ou a Arábia Saudita estão a retirar os seus nacionais no país, com as autoridades gaulesas a anunciarem mesmo o encerramento da sua embaixada em Cartum.O aeroporto da capital continua a não funcionar e as rotas terrestres de Cartum para fora do país são longas e perigosas.

