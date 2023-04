França e Moçambique querem diversificar investimentos

economia

A Embaixada de França em Moçambique e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique realizam, nos próximos dois dias, em Maputo, um fórum de negócios.

Promover as oportunidades de investimento e as parcerias entre empresários moçambicanos, das Ilhas Reunião e Mayotte e da França continental são os principais objectivos do fórum de negócios entre moçambicanos e gauleses que se vai realizar em Maputo, como deixou claro o embaixador francês em Moçambique, Yann Pradeau.

"A dinâmica das parcerias entre a França e Moçambique existe. Esta dinâmica é obviamente simbolizada pelos importantes investimentos feitos por uma empresa francesa, a Total Energies. Ela é alimentada cada vez mais por actores que intervêm em muitos outros sectores para além da energia, de tal modo as potencialidades são importantes neste jovem e grande país. Um país que enfrenta desafios: evidentemente, penso nas mudanças climáticas, penso no reforço das infra-estruturas, na formação profissional. Moçambique é seguramente um país de futuro", disse o embaixador.

Assim, nos próximos dois dias, homens e mulheres de negócios dos dois países vão estar em contacto para criar novas sinergias empresariais.

"Os empresários moçambicanos e franceses vão manter contactos durante as próximas 48 horas, no âmbito daquilo que espero ser uma primeira etapa. Vai haver trocas entre empresários, financiadores, banqueiros, comerciantes, trocas sobre as quais os diplomatas não são muito entendidos. Por outro lado, o que um diplomata pode declarar às empresas francesas é a determinação de França em permanecer do lado de Moçambique, como tem feito desde a independência desse país, em 1975. A França vai continuar a contribuir com os seus próprios meios e através da acção da União Europeia, que é aqui muito importante, para o crescimento e segurança deste parceiro, que um parceiro amigo e próximo", indicou ainda o diplomata francês.

Agricultura, energia, infra-estruturas, indústria, recursos minerais e turismo são domínios com enorme potencial de investimento no país africano. Neste fórum, que decorre num dos estabelecimentos hoteleiros da capital moçambicana, participam mais de 200 empresários, entre eles, há cerca 50 franceses.

