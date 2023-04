Moçambique

Desacatos marcam o 5° dia de recenseamento eleitoral em Moçambique

Áudio 01:18

Vista geral de Nampula, Moçambique. GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

De acordo com as autoridades locais, dois agentes de recenseamento eleitoral, também denominados "brigadistas", foram espancados por fiscais da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, no bairro de Natiquire na província de Nampula no norte de Moçambique.