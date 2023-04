#Sudão

Moçambicanos retirados do Sudão chegam a Maputo na sexta-feira

Coluna de autocarros a chegar a Wadi Karkar, no Sudão, próximo da cidade egípcia de Aswan. 24 de Abril de 2023. AFP - -

Os 21 cidadãos moçambicanos retirados do Sudão chegam a Maputo na próxima sexta-feira. O anúncio – que contraria as previsões iniciais que apontavam para hoje e que tinham sido avançadas pelo Conselho de Ministros - foi feito pelo Director-Geral do Instituto para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, Armando Muiuane.