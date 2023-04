Moçambique/Cabo Delgado

Moçambique esperançoso na retoma para breve da exploração de gás

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. Imagem de arquivo. AFP - PHILL MAGAKOE

Texto por: RFI 1 min

Maputo – Em Moçambique o Presidente Filipe Nyusi disse nesta quarta-feira que “a cooperação” entre o Governo e a TotalEnergies é “muito favorável” para que “a qualquer momento” a petrolífera retome a construção do projecto em terra de exploração de gás no Rovuma, no norte do país. A francesa TotalEnergies suspendeu a sua operação na bacia do rio Rovuma, após um ataque armado à vila de Palma, em 2021, perto do perímetro onde a empresa pretende construir a sua fábrica de Gás Natural Liquefeito.